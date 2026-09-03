內地AI公司月之暗面傳秘密遞表赴港IPO

據內媒報道，月之暗面已於本周以保密形式向港交所遞交A1文件。(資料圖片/路透社)

據內媒報道，內地人工智能（AI）公司月之暗面（Moonshot AI）已於本周以保密形式向港交所遞交A1文件，正式啟動首次公開招股（IPO）流程。A1是企業申請在港交所上市時提交的正式申請表之一。

月之暗面回應報道稱，對於市場傳聞不予置評，目前暫無可以披露的訊息。

報道引述消息指，月之暗面在正式上市前，正同步推進新一輪融資，投前估值目標達500億美元（約3,920億港元），很有可能是公司上市前完成的最後一輪融資。

另外彭博早前報道，月之暗面已告知投資者，公司準備最快在6個月內在香港掛牌上市。