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財經
出版：2026-Sep-03 17:10
更新：2026-Sep-03 17:10

荷蘭央行搬走86噸黃金儲備　由美加轉移倫敦　避地緣政治動盪

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荷蘭央行在今年3月至8月期間，將大約86噸的黃金儲備，由紐約及渥太華轉移至倫敦。(資料圖片/路透社)

荷蘭央行在今年3月至8月期間，將大約86噸的黃金儲備，由紐約及渥太華轉移至倫敦。(資料圖片/路透社)

荷蘭央行（De Nederlandsche Bank）指出鑒於地緣政治動盪加劇，要更均衡地分配黃金儲備，有助分散風險，決定將86噸黃金儲備由美國和加拿大轉移至英國。

荷蘭央行表示，在今年3月至8月期間，將大約86噸、價值120億美元（約941億港元）的黃金儲備，由紐約及渥太華轉移至倫敦，當中27噸黃金先由紐約、渥太華運回到荷蘭中部城市宰斯特（Zeist），再轉移到倫敦，保持以金條的狀態運送，並沒有熔解金條；其餘數量的黃金則在紐約賣出，再在倫敦買入。

荷蘭央行行長Olaf Sleijpen表示，由於地緣政治動盪加劇，央行正加強危機應變準備，在北美、英國和荷蘭之間更均衡地分配黃金儲備，有助於分散風險。據荷蘭傳媒報道，荷蘭央行對歐美日益緊張的關係表示擔憂，曾多次呼籲降低對美依賴。

被轉移的黃金現時放在英倫銀行。荷蘭央行表示，倫敦被視為重要的黃金交易中心，黃金流通性強，便於荷蘭在危機情況下實現黃金快速交易；而存放在紐約和渥太華的黃金儲備不能如此迅速交易。

荷蘭去年黃金儲備總量達612.4噸。原本在紐約的儲備占31.3%，渥太華有19.7%；轉移後，兩地都減至18.5%，而在倫敦儲備由18.1%增至32.1%，荷蘭境內則有30.8%。

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