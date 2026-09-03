證監會加強認可基金就私募市場資產投資指引

證監會亦注意到，這些間接投資當中，有些涉及多層架構和複雜金融工具，或欠缺透明度，因此本港零售投資者對私募市場資產及其所涉風險的了解可能有限。

證監會表示，近期的市場發展促使監管機構更密切關注私募市場資產，又觀察到部分基金可能會透過各類投資，而間接參與私募市場資產的投資，從而進行資產配置及提高收益。

證監會周四（3日）發出通函，就其認可基金的私募信貸及私募股權投資提供指引，旨在提高相關投資及所涉風險的透明度。

證監會在通函中加強對該等基金的披露規定，要求基金經理須就基金投資於私募市場資產的特點、性質及所涉風險，提供清晰、充分完備及均衡的說明。

此外，證監會或會在適當情況下加強對該等基金的審查，及將其分類為在香港發售時須遵守更嚴格分銷規定的複雜產品。就可能投資於私募市場資產的現有證監會認可基金而言，證監會亦期望基金經理檢視其基金，並在切實可行的範圍內盡快更新基金的銷售文件。

證監會投資產品部執行董事吳家俐表示，隨着市場發展日新月異，基金經理須就其證監會認可基金向投資者提供清晰且具意義的資料，以助他們作出有根據的投資決定。經加強的指引透過提升相關投資的透明度，並引入適當的投資者保障措施，鞏固了香港就涉及私募市場資產投資的零售基金的監管框架。