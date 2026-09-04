政經730｜洪水橋片區揭香港地產改朝換代序幕 雙信封制考驗產業布局

香港地產市場或正迎來遊戲規則重塑，上月底正式公布北部都會區洪水橋片區開發項目的招標結果，由中國海外發展、招商局置地、華潤置地、中國旅遊集團、京東集團及信和置業等六家企業組成的財團，以10.3億元成功中標。

分析指，首宗落地的片區開發項目向市場釋放出一個訊號：過往由本地傳統發展商憑藉單一住宅或商業項目「全包」的地產模式，正逐漸轉型於中資國企與多元產業巨頭主導的「片區開發」新時代。

打破傳統買賣模式

資深傳媒人盧覺麟指出，過往香港政府賣地模式相對直接，發展商按每呎地價，獨自承攬設計與興建，只須計算「麵粉與麵包」成本。然而，這次洪水橋項目採用了全新的「片區開發」，以及「雙信封制」招標，即投標者須分別提交「非價格建議(技術或營運方案)」及「價格建議(出價)」。