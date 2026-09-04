恒生指數升437點　百度升4%　聯想升6% (更新)

美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）「放鴿」，表示開始看到通脹回落的跡象，美國債息回落，美股三大指數顯著造好。恒指今日（4日）高開302點，報25,515點。大市高開後，走勢向止，升幅很快擴大逾500點，曾升578點，高見25,791點，半日升524點，報25,737點。大市午後升幅略為收窄，升幅仍逾400點，徘徊於25,600水平之上，最終升437點，收報25,650點，成交2,768.57億元。國指升169點，報8,555點；科指升101點，報4,569點。

科技股普遍造好，騰訊（700）升2.26%，報442.8元；美團（3690）升5.28%，報81.75元；京東（9618）升3.27%，報110.4元；阿里巴巴（9988）升2.42%，報110.1元；百度（9888）升4.81%，報95.9元；小米（1810）升3.64%，報28.44元；快手（1024）升2.75%，報33.66元；網易（9999）升3.33%，報189.1元。