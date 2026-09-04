恒生指數半日升524點　百度快手升4%(更新)

美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）「放鴿」，表示開始看到通脹回落的跡象，美國債息回落，美股三大指數顯著造好。恒指今日（4日）高開302點，報25,515點。大市高開後，走勢向止，升幅很快擴大逾500點，曾升578點，高見25,791點，半日升524點，報25,737點，成交1,345.84億元。國指升187點，報8,572點；科指升112點，報4,580點。

科技股普遍造好，騰訊（700）升2.86%，報445.4元；美團（3690）升4.57%，報81.2元；京東（9618）升3.93%，報111.1元；阿里巴巴（9988）升3.44%，報111.2元；百度（9888）升4.04%，報95.2元；小米（1810）升3.13%，報28.3元；快手（1024）升4.15%，報34.12元；網易（9999）升2.84%，報188.2元。