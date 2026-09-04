「聯儲局線人」：沃勒政策傾向轉為支持9月按兵不動

美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）「放鴿」，表示如果8月通脹數據2%的目標推進，將支持利率按兵不動。有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，沃勒的政策傾向正由「審慎」（tightening）轉向「按兵不動」（holding），但兩周後公布的8月通脹數據，仍是決定9月議息會議是否加息的關鍵。

Timiraos指，自7月以來，沃勒的立場並未發生根本上的改變，但政策傾向（tilt）已明顯轉向。沃勒7月時態度審慎並傾向收緊政策，如今則趨於樂觀，傾向在9月15日至16日的議息會議上維持利率不變。