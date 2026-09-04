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財經
出版：2026-Sep-04 11:01
更新：2026-Sep-04 11:01

「聯儲局線人」：沃勒政策傾向轉為支持9月按兵不動

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沃勒「放鴿」，表示如果8月通脹數據2%的目標推進，將支持利率按兵不動。(資料圖片/路透社)

沃勒「放鴿」，表示如果8月通脹數據2%的目標推進，將支持利率按兵不動。(資料圖片/路透社)

美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）「放鴿」，表示如果8月通脹數據2%的目標推進，將支持利率按兵不動。有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，沃勒的政策傾向正由「審慎」（tightening）轉向「按兵不動」（holding），但兩周後公布的8月通脹數據，仍是決定9月議息會議是否加息的關鍵。

Timiraos指，自7月以來，沃勒的立場並未發生根本上的改變，但政策傾向（tilt）已明顯轉向。沃勒7月時態度審慎並傾向收緊政策，如今則趨於樂觀，傾向在9月15日至16日的議息會議上維持利率不變。

沃勒稍早時表示，如果經濟數據證實通脹壓力正在降溫，他傾向於主張在下月政策會議上維持利率不變。沃勒又提及，軍事衝突、貿易政策及人工智能（AI）對價格和經濟活動的影響仍有相當大的不確定性，是擾動政策判斷的主要外部因素。

Timiraos認為，根據沃勒公開表態，有兩種截然不同的政策結果，若通脹持續朝2%的聯儲局目標推進，他將支持維持利率不變；若8月通脹數據顯示並未減緩通脹，則在9月中的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上考慮加息。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯儲局在9月加息的機率為50.2%，維持不變的機會率則是49.8%。

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