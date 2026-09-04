「聯儲局線人」：沃勒政策傾向轉為支持9月按兵不動

美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）「放鴿」，表示如果8月通脹數據2%的目標推進，將支持利率按兵不動。有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，沃勒的政策傾向正由「審慎」（tightening）轉向「按兵不動」（holding），但兩周後公布的8月通脹數據，仍是決定9月議息會議是否加息的關鍵。
Timiraos指，自7月以來，沃勒的立場並未發生根本上的改變，但政策傾向（tilt）已明顯轉向。沃勒7月時態度審慎並傾向收緊政策，如今則趨於樂觀，傾向在9月15日至16日的議息會議上維持利率不變。
沃勒稍早時表示，如果經濟數據證實通脹壓力正在降溫，他傾向於主張在下月政策會議上維持利率不變。沃勒又提及，軍事衝突、貿易政策及人工智能（AI）對價格和經濟活動的影響仍有相當大的不確定性，是擾動政策判斷的主要外部因素。
Timiraos認為，根據沃勒公開表態，有兩種截然不同的政策結果，若通脹持續朝2%的聯儲局目標推進，他將支持維持利率不變；若8月通脹數據顯示並未減緩通脹，則在9月中的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上考慮加息。
根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯儲局在9月加息的機率為50.2%，維持不變的機會率則是49.8%。
Fed gov Chris Waller's posture hasn't fundamentally changed since July, but the tilt has, from worried and leaning toward tightening back then to tentatively encouraged and leaning toward holding today.— Nick Timiraos (@NickTimiraos) September 3, 2026
It will come down to the August inflation readings. His reaction function…