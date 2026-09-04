FM財自 | 看懂升跌 還要踏準輪動節奏

美股與港股市場再次向投資者展現了它的莫測與高效。周初市場還在熱烈討論長債收益率上升對股市帶來的向下風險，各種技術分析與唱淡聲音此起彼落。然而，周三公佈的「小非農」ADP數據已提前埋下伏筆，到了周四(9/03)，聯儲局理事沃勒發表偏鴿言論，表示看到通脹回落跡象，並指出9月議息決定將取決於下周出爐的通脹數據。 此言一出，美國國債收益率走低，科技七雄(M7)全線齊升。納指100(NDX)高開高走，大升339點收於29482點，一舉升破全周高位。道指高開247點後，升幅更一度擴大至684點，高見53746點；標指亦曾升1.18%。與此同時，日圓及現貨金價上升超過 2%。

萬般分析不如一個消息 正所謂「萬般分析不如一個消息」，一個好消息推翻之前的壞消息，之後可能又有新消息可推翻這消息，市場來不及等待今晚(9/04)的非農數據已上升。 消息讓周四夜期回升，今天港股(9/04)開市，恒指高開在25511點後高開高走，25515點的開市位成為全日低位，盤中一度大升逾500點。 值得留意的是板塊內部的分化與資金輪動。此前數日表現疲弱的傳統科網股成為周五(9/04)領升的主力，例如，騰訊、阿里巴巴、百度、京東、美團及快手等重型股全面轉強。相反，早前熱炒的晶片及AI硬件相關股份卻暫時顯得乏力。

市場資金再一次洗牌。這印證了在當前的震盪市況中，單純看懂指數升跌並不足夠，能否踏準板塊輪動的節奏。別過信技術分析或指標，一個消息可推翻一切，過去未來皆如此。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。