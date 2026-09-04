樂悠節｜現金回贈加碼三倍至2888萬元連結樂悠咭至「嘟嘟賞」可額外獲8元迎新回贈

八達通舉辦第三屆「828樂悠節」，指自8月28日推出以來反應熱烈，多間參與商戶銷售額顯著上升。八達通宣布即日起增加現金回贈獎賞；而將樂悠咭連結至八達通App「嘟嘟賞」，可額外獲8元迎新回贈。
今年「828樂悠節」聯同逾130個商戶，推出逾180項專屬優惠，涵蓋餐飲美饌、生活百貨、個人護理等多個消費類別。為答謝樂悠咭持有人的踴躍支持，並慶祝「828樂悠節」踏入三周年，八達通宣布即日起將現金回贈獎賞加碼三倍，總回贈金額由828萬元大幅提升至2,888萬元，讓更多樂悠族享受更多消費優惠。
最高可獲800元回贈
同時，活動將繼續推行「嘟嘟賞」迎新賞，由即日起至9月10日推廣期內，將樂悠咭連結至八達通App「嘟嘟賞」，並領取「樂悠咭嘟嘟賞八達券」。在任何「828樂悠節」參與商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元或以上，即可獲8元現金回贈。每張樂悠咭於推廣期內最多可獲100次回贈，即最高可獲800元回贈。
隨着八達通宣布加碼現金回贈獎賞，部分參與商戶亦接力推出加碼優惠
麥當勞：加推優惠套票，4份指定超值套餐只需$100起
聖安娜餅屋：指定中秋月餅半價
香港街市：指定店舖急凍雞翼每隻1元、鮮橙每個2元
吉野家：海苔粟米雞丼/牛肉丼28元
759阿信屋:買滿180元送指定麵包/夾心餅一件
大生生活超市：指定豆漿買一送一
領展：於指定商場的參與商戶累積消費滿120元，即可換領20元餐飲現金券
大家樂：1元加配熱奶茶
美心中菜：晚市堂食滿250元即減50元
大快活：惠顧滿120元減12元
太興：外賣自取指定套餐32元
譚仔雲南米線及譚仔三哥米線：指定米線38元
萬寧：購物滿188元減20元
屈臣氏：購物買滿188元減18元
惠康及旗下超市：買指定產品享9折
百佳及旗下品牌門市：買指定產品滿128元享88折