樂悠節｜現金回贈加碼三倍至2888萬元連結樂悠咭至「嘟嘟賞」可額外獲8元迎新回贈

八達通舉辦第三屆「828樂悠節」，指自8月28日推出以來反應熱烈，多間參與商戶銷售額顯著上升。八達通宣布即日起增加現金回贈獎賞；而將樂悠咭連結至八達通App「嘟嘟賞」，可額外獲8元迎新回贈。

今年「828樂悠節」聯同逾130個商戶，推出逾180項專屬優惠，涵蓋餐飲美饌、生活百貨、個人護理等多個消費類別。為答謝樂悠咭持有人的踴躍支持，並慶祝「828樂悠節」踏入三周年，八達通宣布即日起將現金回贈獎賞加碼三倍，總回贈金額由828萬元大幅提升至2,888萬元，讓更多樂悠族享受更多消費優惠。