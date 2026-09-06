陳茂波：本周將舉行「一帶一路」高峰論壇 香港擔當樞紐角色

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，表示於過去五年，東盟、中東及中亞市場合共在本港整體貿易中佔比已升至約17%，平均每年增長接近一成，東盟自2010年至今穩居香港第二大貿易夥伴位置。在投資層面，香港對東盟的直接投資總額去年達到165億美元，較五年前增長近1.4倍，佔東盟整體外來直接投資接近7%。 在商業方面，來自東盟和中東地區在港設立的企業數目已超過930間，較五年前增長近三成。貿發局的調查亦顯示，絕大部分內地企業拓展「一帶一路」市場時，香港是其首選出海服務平台。

陳茂波於網誌中提及，國際貨幣基金組織月前發表了對全球宏觀經濟的最新預測，新興市場及發展中經濟體在今明兩年的經濟增長將分別達到3.8%和4.5%，明顯高於全球整體及先進經濟體的增速。事實上，新興市場經濟增速相對較快的情況，已經持續了四分一個世紀。 陳茂波續指，這個持續了二十多年的發展態勢，擴大了新興市場的消費與基礎建設需求。內地產業鏈向「一帶一路」地區梯度轉移，也是對這個現實的回應。目前內地在境外設立的企業約有5.8萬家，每年為當地創造超過200萬個就業崗位，投資存量達3.4萬億美元，近九成分佈在發展中經濟體。

陳茂波稱，無論是「引進來」或「走出去」，香港都擔當着加速發展、深度交流的關鍵樞紐與平台角色。將在本周舉行的香港第十一屆「一帶一路」高峰論壇。今年大會主題為「推動高質量發展 邁上新征程」，更首次增設「出海專章」專題環節。峰會同時亦聚焦能源、人工智能、低空經濟、城市發展等不同領域，並加入實地考察，為這個雙向賦能的新格局創造更多交流協作的空間。 在股票融資方面，目前已有超過100家「一帶一路」地區的企業在港交所上市，總市值超過3,400億港元。在債券融資方面，截至今年7月，「一帶一路」地區於香港發行的上市債券共有82隻，集資額超過4,700億港元。近年接連有來自東南亞、中亞及中東的政府、公營機構和企業在港發行離岸人民幣債券。