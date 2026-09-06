蘿蔔快跑於8月與港鐵及機管局測試 複雜路段仍穩定運行

運輸及物流局局長陳美寶、運輸署署長謝詠誼、路政署署長邱國鼎、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌、立法會議員及政府代表一行於9月4日蒞臨北京亦莊的百度Apollo Park參觀及試乘體驗蘿蔔快跑第六代自動駕駛車RT6，了解無人駕駛技術以及行業最新發展。 陳美寶表示，於去年5月已經以香港第一位乘客的身份，親身體驗試乘蘿蔔快跑RT6，她表示無論是讓車、切線，還是駛過對P牌司機也是挑戰的迴旋處，自動車均表現出色，與一般車輛無異。今年6月，她視察蘿蔔快跑自動駕駛測試項目時表示，未來香港特區政府會進一步提速提效，讓自動駕駛技術既走入社區，亦逐步發展香港以至大灣區的智慧出行生態圈。並對蘿蔔快跑在機場島的無人駕駛測試寄予厚望，表示希望不久的將來可達到載客階段，屆時成為第一個乘客。

陳美寶補充道，自動駕駛測試最終目標是達到常態化商業營運。運輸署已成立「自動駕駛車輛應用促進工作組」，希望可以帶動內地的自動駕駛試驗場來到香港，讓無人駕駛企業在香港做測試，產出整個產業及生態鏈，未來可以推動自動駕駛的標準和認證。 百度副總裁、智能駕駛事業群組海外事業部總經理楊楠表示，得益於運輸及物流局、運輸署等部門的支持及指導，蘿蔔快跑在香港測試進展迅速，自2024年11月在香港獲得自動駕駛車輛先導牌照，測試區域由最初的機場島，逐漸拓展至北大嶼山、九龍東及港島南區。機場島測試項目在7月27日開展無人駕駛測試，測試至今整體運作安全暢順。在8月19日，與港鐵以及機管局合作的高鐵香港西九龍站和機場快綫九龍站項目開始測試，測試運作大致暢順，自動車在複雜及繁忙的市區路段上安全穩定運行。

蘿蔔快跑將會積極探索參與北部都會區等新發展區以及跨境自動駕駛測試，促進北都產業協同及粵港澳大灣區互聯互通。期望長遠穩步推展自動駕駛達到國家及國際標準L5級，助力香港成為全球右舵自動駕駛的技術領先與商業化的示範城市。 除香港之外，蘿蔔快跑亦於今年3月在迪拜已正式開啟自營全無人商業化運營服務。除了Apollo Go App外，用戶自8月20日起還可以通過Uber App在迪拜使用服務，是其在國際上首個同時採用自營與平台合作雙營運模式的城市。7月28日，蘿蔔快跑宣佈在倫敦與Uber及Lyft合作展開公開道路測試。