提升風險抵禦能力 財政部向8間央企注資3600億人民幣

財政部昨啟動新一輪金融機構資本補充行動，向8間央企注資約3,600億元人民幣(下同)，涉及央企有工行(1398)、農行(1288)、中人壽(2628)、中國人保(1339)、中國太平(0966) 、進出口銀行、中國信保及中國再保。有分析認為此輪注資為增厚國有大行資本緩衝、提升風險抵禦能力的重要舉措。

昨日財政部啟動新一輪大規模金融機構資本補充行動，注資規模橫跨銀行、保險、政策性金融機構，總量逾3,600億元，涉及8間企央。當中，以農行募資金額1,600億元為最大，該行擬向特定對象(包括財政部等)發行A股股票，募集資金不超過‌1,600億元‌，用於補充核心一級資本。其次是工行，擬向特定對象(包括財政部等)發行A股股票，募集資金不超過‌1,000億元‌，用於補充核心一級資本。至於中國人保則擬向財政部發行A股股票，募集資金不超過‌150億元‌，全部用於補充資本金。