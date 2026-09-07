提升風險抵禦能力 財政部向8間央企注資3600億人民幣

財政部昨啟動新一輪金融機構資本補充行動，向8間央企注資約3,600億元人民幣(下同)，涉及央企有工行(1398)、農行(1288)、中人壽(2628)、中國人保(1339)、中國太平(0966) 、進出口銀行、中國信保及中國再保。有分析認為此輪注資為增厚國有大行資本緩衝、提升風險抵禦能力的重要舉措。
昨日財政部啟動新一輪大規模金融機構資本補充行動，注資規模橫跨銀行、保險、政策性金融機構，總量逾3,600億元，涉及8間企央。當中，以農行募資金額1,600億元為最大，該行擬向特定對象(包括財政部等)發行A股股票，募集資金不超過1,600億元，用於補充核心一級資本。其次是工行，擬向特定對象(包括財政部等)發行A股股票，募集資金不超過1,000億元，用於補充核心一級資本。至於中國人保則擬向財政部發行A股股票，募集資金不超過150億元，全部用於補充資本金。
保險相關央企同獲財政部注資，中人壽、中國太平則獲財政部直接注資分別350億元、70億元，用以增強其穩健經營和風險抵禦能力、以及夯實長期可持續發展根基。此外，中國再保董事會審議通過並披露向特定對象發行內資股方案。本次發行擬由財政部以現金方式認購，計劃募集資金總額30億元。
內地分析：注資動作為未雨綢繆
政策性金融機構方面，中國進出口銀行獲財政部注資300億元，鞏固資本根基，提升服務對外開放能力。而中國出口信用保險公司則獲財政部注資100億元，提高風險償付能力，擴大出口信用保險覆蓋面。
內地傳媒引述分析指，此輪注資被業內人士視為增厚國有大行資本緩衝、提升風險抵禦能力的重要舉措。有業內人士表示，此次財政部對8家中央金融企業增資，屬於未雨綢繆的前瞻性安排，是支援中央金融企業高品質發展、助力宏觀經濟行穩致遠的主動舉措。