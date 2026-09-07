恒生指數跌237點　藍籌新貴華虹宏力逆市升近5%(更新)

美國上周五（4日）公布的就業數據表現強勁，市場料美聯儲在本月加息機會超過一半，美國債息應聲走高，美股三大指數顯著受壓。恒指今日（7日）高開2點，報25,652點。大市輕微高開後，走勢迅速向下並倒跌，曾跌287點，低見25,365點，半日跌248點，報25,402點。大市午後初段維持續逾200點的跌幅，在25,400水平徘徊，其後跌幅曾稍微收窄，但尾市再度向下，最終跌237點，收報25,413點，成交2,096.73億元。國指跌125點，報8,429點；科指跌42點，報4,527點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌0.99%，報438.4元；美團（3690）跌2.08%，報80.05元；京東（9618）跌1.45%，報108.8元；阿里巴巴（9988）跌0.45%，報109.6元；百度（9888）跌4.69%，報91.4元；小米（1810）跌3.31%，報27.5元；快手（1024）升0.95%，報33.98元；網易（9999）跌0.74%，報187.7元。