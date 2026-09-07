恒生指數半日跌248點　藍籌新貴華虹宏力逆市升5%(更新)

美國上周五（4日）公布的就業數據表現強勁，市場料美聯儲在本月加息機會超過一半，美國債息應聲走高，美股三大指數顯著受壓。恒指今日（7日）高開2點，報25,652點。大市輕微高開後，走勢迅速向下並倒跌，曾跌287點，低見25,365點，半日跌248點，報25,402點，成交1,229.75億元。國指跌128點，報8,426點；科指跌45點，報4,524點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌0.72%，報439.6元；美團（3690）跌2.02%，報80.1元；京東（9618）跌1.45%，報108.8元；阿里巴巴（9988）升0.09%，報110.2元；百度（9888）跌5.74%，報90.4元；小米（1810）跌3.94%，報27.32元；快手（1024）升0.18%，報33.72元；網易（9999）跌1.22%，報186.8元。
內地財政部昨啟動新一輪金融機構資本補充行動，向8間央企注資約3,600億元人民幣。中資金融股方面，工行（1398）跌2.27%，報7.52元；農行（1288）跌2.37%，報6.385元；中人壽（2628）跌1.94%，報30.3元；中國人保（1339）跌2.48%，報6.095元；中國太平（966）跌3.35%，報21.9元。
晶片股方面，中芯國際（981）升1.56%，報68.25元；藍籌新貴華虹宏力（1347）升5.2%，報115.4元。
另一藍籌新貴濰柴動力（2338）升1.43%，報32.6元。
滙控（005）升0.36%，報167.3元。友邦（1299）跌0.65%，報77元。
泡泡瑪特（9992）升2.01%，報157.1元。