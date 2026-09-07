俄羅斯黃金據報經香港流向中國內地 突破西方制裁

有報道指俄羅斯因受西方制裁影響，俄羅斯黃金正加速轉往香港市場，改寫全球黃金版圖。據英國《金融時報》報道，香港貿易數據顯示今年首7個月，香港從俄羅斯進口近100噸黃金，創歷史新高，幾乎是去年同期進口量的3倍；當中大部分黃金最終都流向了中國內地，而香港過去兩年在中國黃金進口總量中佔比亦急劇上升。 報道引述倫敦證券交易所集團分析師Debajit Saha指，自俄烏衝突2022年爆發，倫敦市場不再接納俄羅斯黃金後，俄羅斯生產商已將出口重心轉向東方市場。另一方面，全球亦越來越多央行開始將儲存在倫敦和紐約的黃金運回國內，其中包括法國和荷蘭。

目前，俄羅斯是僅次於中國的世界第二大黃金生產國，而且俄羅斯也越來越依賴大宗商品出口，特別是對中國的出口，以支撐其戰時經濟。 港實體已累購2760億俄羅斯黃金 英國地緣政治諮詢公司 Gatehouse 的顧問Vita Spivak 表示，俄羅斯向中國出售資源以換取經濟支持，令香港無可避免扮演重要角色。自2022年初以來，香港實體已購買了價值約2760億港元(約350億美元)的俄羅斯黃金。 報道提到，由於中國內地對黃金進口實施配額制，中國買家經常購買金條，並將其存放在對進口沒有限制的香港。另外，中東衝突也進一步鞏固了香港作為俄羅斯黃金清算中心的地位，部分原因是杜拜的物流運輸受到干擾。