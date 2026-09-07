Nike被剔除標普100指數　股價5年內蒸發近八成

另外三隻被剔除標普100指數的股票，包括霍尼韋爾航空航天（Honeywell Aerospace Technologies）、西蒙地產（Simon Property Group）及高露潔棕欖（Colgate-Palmolive）。標普100（S&P 100）是從標普500指數中，挑選100間市值最大、最具代表性龍頭企業所組成的藍籌股指數。

標普道瓊斯指數公司上周五（4日）宣布，因為市值與規模不符要求，Nike被剔除標普100指數，這項調整將於9月21日美股開市前生效；由戴爾科技（Dell）、帕羅奧圖網路（Palo Alto Networks）、Arista Networks，以及SanDisk四間科技公司加入標普100指數。不過，Nike仍留在標普500指數。

在過去五年，Nike股價自2021年創下歷史高點之後，股價開始持續下行，截至上周五（4日）股價收報38.4美元，較歷史高位跌近八成，公司市值蒸發超2,200億美元。

近年來，Nike面臨銷量放緩、市場競爭加劇等問題。Nike前品牌高管Massimo Giunco將原因歸咎於前行政總裁John Donahoe，其激進的直銷（DTC, Direct-to-Consumer）策略，包括削減產品類別，以及與數百個經銷商中止合作關係，導致Nike後來恢復傳統銷售方式時，但對手已趁機占據經銷商貨架。

Nike在6月底發布的業績顯示，截至5月31日的2026財年第四財季，期內營收109.7億美元，按年減1%；當中大中華區營收12.97億美元，按年跌12%。