黃埔AEON破結業傳聞 永旺續租9年 首3年月租750萬

去年曾傳出結業的黃埔AEON終於打破傳聞，AEON母企永旺（香港）（0984）今日宣佈續租9年。公司表示，9月7日公司作為租戶簽訂有條件的新租賃，續租現時為「AEON STYLE黃埔」的黃埔花園第5期及第6期商業平台的地面及地庫一樓部分，可出租面積約184,169平方呎的巨舖，租期為9年，自2026年5月1日起至2035年4月30日止。

據公告，新租賃合約下，永旺的應付每月基本租金，自2026年5月1日至2029年4月30日（第一至三年）為750萬元﹔自2029年5月1日至2032年4月30日為（第四至六年）為不低於830萬元或不高於920萬元﹔自2032年5月1日至2035年4月30日（第7年至第9年）則為不低於880萬元，或不得超過880萬元或第6年之每月租金的110%。

另公司須就每年總銷售額超過7.3億之部分，按6.5% 至7.5%之累進比率支付額外營業額租金。

永旺指，新租賃項下之租金，即包括基本租金及營業額租金，乃經公司與業主公平磋商後釐定，並已考慮該等物業鄰近地區可比較物業之現行市價及原租賃項下之現有租金。加上考慮到該等物業位處優越位置，位於黃埔站之上，並被密集住宅區包圍，公司認為，新租賃項下應付之租金與現行市場租金相比，對公司而言並不遜色。