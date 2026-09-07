半年報告出現「人民幣政府」及「新熊源」等錯誤　紫金礦業致歉

在香港、上海兩地上市的大型跨國礦業集團紫金礦業（2899），近日發布《2026年半年度報告》出現多處「騎呢」錯處，其中包括出現「人民幣政府」、「新熊源」等，引發熱議。

紫金礦業前天（5日）道歉，並發布的更正公告稱，上述錯誤不涉及定期報告中的財務數據、會計科目及經營指標，承諾將完善內部信息披露管理制度，嚴格校核審批流程，同時加強與年審會計師事務所的溝通協調，避免此類問題再次發生。