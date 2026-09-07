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出版：2026-Sep-07 15:27
更新：2026-Sep-07 15:27

半年報告出現「人民幣政府」及「新熊源」等錯誤　紫金礦業致歉

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紫金礦業近日發布《2026年半年度報告》出現多處「騎呢」錯處。(網上圖片)

紫金礦業近日發布《2026年半年度報告》出現多處「騎呢」錯處。(網上圖片)

在香港、上海兩地上市的大型跨國礦業集團紫金礦業（2899），近日發布《2026年半年度報告》出現多處「騎呢」錯處，其中包括出現「人民幣政府」、「新熊源」等，引發熱議。

紫金礦業前天（5日）道歉，並發布的更正公告稱，上述錯誤不涉及定期報告中的財務數據、會計科目及經營指標，承諾將完善內部信息披露管理制度，嚴格校核審批流程，同時加強與年審會計師事務所的溝通協調，避免此類問題再次發生。

紫金礦業今年半年報出現三處明顯錯字。 紫金礦業今年半年報出現三處明顯錯字。 紫金礦業今年半年報出現三處明顯錯字。

「人民幣政府」錯多年未改

據內媒《時代周報》報道，紫金礦業今年半年報出現三處明顯錯字，包括將「墨竹工卡縣人民政府」寫成「墨竹工卡縣人民幣政府」；將「青海西寧農村商業銀行股份有限公司」寫成「青海西寧農村商業股份有限公司」，漏掉「銀行」二字；將「江蘇藏青新能源產業發展基金合夥企業（有限合夥）」則寫成「江蘇藏青新熊源產業發展基金合夥企業（有限合夥）」。

報道提及，這些錯誤並非首次出現，當中「人民幣政府」這個錯誤最早可追溯至2020年年報。換言之接近6年，紫金礦業從未被發現、從未被修正「人民幣政府」這個錯誤。

紫金礦業已在其官網重新上載更正後的2026年半年報，但尚未在港交所「披露易」更新，出錯的版本目前仍可在「披露易」查看。

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