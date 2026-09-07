迎Anthropic短期內IPO 槓桿ETF兵團已搶先「排陣」

人工智能（AI）熱潮浪潮未退，市場焦點直指AI模型Claude的幕後功臣Anthropic，市傳該家AI初創巨頭正密鑼緊鼓部署首次公開招股（IPO），有機會於短期內正式登陸美股。市場最進取的預期是其上市估值或超2萬億美元，倘達此估值，將超越SpaceX今年6月上市時約1.7萬億美元的估值紀錄，成為全球史上規模最大的IPO。隨著這隻「超級巨無霸」新股蓄勢待發，美股槓桿及反向ETF發行商已率先出招。
據外電，擅長發行單一股份槓桿產品的Leverage Shares by Themes ETFs已準備為Anthropic推出相應的槓桿及反向產品系列，務求在股份掛牌當日即時同步登場，包括ANUU（兩倍做多Anthropic ETF)、ANDD（兩倍做空Anthropic ETF)及ANSS（一倍做空Anthropic ETF)。
上述各款產品目前仍處於預備及向美國證券交易委員會（SEC）提交初步招股文件的階段，需待Anthropic正式掛牌及相關註冊聲明生效後方可正式掛牌買賣。
事實上，近年美股市場對「單一股份槓桿ETF」的需求持續升溫，這類產品讓散戶無需開立保證金戶口（Margin Account），即可透過普通證券戶口直接買賣，變相放大2倍做多或做空的回報。
不過，一眾本地財經界分析及市場專家均提醒，新股在上市初期往往經歷極高的引伸波幅與價格洗倉，若再疊加槓桿工具，風險將呈等比級數放大。由於這類ETF涉及「每日重新平衡」（Daily Rebalancing）機制，長遠會產生複利損耗，若持倉跨日甚至作中長線持有，即使正股最終錄得升幅，槓桿基金亦隨時會出現「越滾越縮」甚至本金歸零的危機。
業內人士強調，這類產品極度考驗投資者的短炒功力，僅適合短線部署的專業或活躍交易員，散戶切忌盲目跟風作長線部署。