FM財自｜迎Anthropic短期內IPO 槓桿ETF兵團已搶先「排陣」

人工智能（AI）熱潮浪潮未退，市場焦點直指AI模型Claude的幕後功臣Anthropic，市傳該家AI初創巨頭正密鑼緊鼓部署首次公開招股（IPO），有機會於短期內正式登陸美股。市場最進取的預期是其上市估值或超2萬億美元，倘達此估值，將超越SpaceX今年6月上市時約1.7萬億美元的估值紀錄，成為全球史上規模最大的IPO。隨著這隻「超級巨無霸」新股蓄勢待發，美股槓桿及反向ETF發行商已率先出招。

據外電，擅長發行單一股份槓桿產品的Leverage Shares by Themes ETFs已準備為Anthropic推出相應的槓桿及反向產品系列，務求在股份掛牌當日即時同步登場，包括ANUU（兩倍做多Anthropic ETF)、ANDD（兩倍做空Anthropic ETF)及ANSS（一倍做空Anthropic ETF)。