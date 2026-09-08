憂財政部注資 觸發攤薄效應 內銀內險領跌

財政部日前向8家中央金融企業注資3,600億元人民幣，向工行(1398)、農行(1288)等8間金融央企定向增發A股以補充核心一級資本。惟市場憂慮內銀、內險股獲注資後帶來攤薄效應，加上有分析認為較早前多間內銀股因中期業績理想，股價已被大幅炒上，故短線資金昨趁財政部注資消息獲利回吐，多隻內銀股下挫，其中工行、農行同插逾2.4%。

此前有分析認為，財政部新一輪資本補充行動有助於進一步穩健金融機構的經營能力、抵禦風險能力，並進一步擴大內銀資產負表規模，從而打開新增貸款空間，為實體經濟帶來流動性支持。