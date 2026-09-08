憂財政部注資 觸發攤薄效應 內銀內險領跌

財政部日前向8家中央金融企業注資3,600億元人民幣，向工行(1398)、農行(1288)等8間金融央企定向增發A股以補充核心一級資本。惟市場憂慮內銀、內險股獲注資後帶來攤薄效應，加上有分析認為較早前多間內銀股因中期業績理想，股價已被大幅炒上，故短線資金昨趁財政部注資消息獲利回吐，多隻內銀股下挫，其中工行、農行同插逾2.4%。
此前有分析認為，財政部新一輪資本補充行動有助於進一步穩健金融機構的經營能力、抵禦風險能力，並進一步擴大內銀資產負表規模，從而打開新增貸款空間，為實體經濟帶來流動性支持。
不過，昨日多隻內銀股及中資金融股不升反跌，並遭到前期獲利的短線資金、對沖基金高位出貨。其中，工行(1398)、農行(1288)同挫2.4%、中國太平(966)跌3.53%、中國人民保險集團(1339)跌3.12%。
百度納入港股通 惟股價挫近5%
港股方面，大市昨日走勢疲弱，開市見全日高位25,664點後，走勢持續向下，最低曾見25,362點，最多曾挫288點，收市報25,413點，插237點。科網股成領跌股份，百度集團(9888)昨正式納入港股通，惟其股價未受刺激，更跌近5%，收報91.4元；小米(1810)、美團(3690)同挫逾2%。