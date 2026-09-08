恒生指數半日跌67點　小米發布會後股價跌逾2%(更新)

美股昨晚勞動節假期休市。恒指昨日跌237點後，今早（8日）繼續受壓，低開161點，報25,252點。大市低開後，跌幅隨後擴大至最多187點，低見25,225點後，大市走勢反覆向上，跌幅逐步收窄，半日跌67點，報25,345點，成交1,049.84億元。國指跌27點，報8,402點；科指跌49點，報4,477點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.18%，報437.6元；美團（3690）升1.94%，報81.6元；京東（9618）跌0.37%，報108.4元；阿里巴巴（9988）跌0.55%，報109元；百度（9888）跌1.31%，報90.2元；小米（1810）發布會後跌2.4%，報26.84元；快手（1024）跌0.71%，報33.74元；網易（9999）升0.64%，報188.9元。
據報英特爾（Intel）個人電腦CPU下月將再加價一成，聯想（992）跌5.44%，報30.6元
晶片股方面，中芯國際（981）跌1.98%，報66.95元；華虹宏力（1347）跌0.09%，報115元。
滙控（005）跌0.72%，報166.4元。友邦（1299）升0.2，報77.25元。
泡泡瑪特（9992）跌0.45%，報155.5元。