恒生指數跌95點　聯想跌6%　中芯國際跌逾4%(更新)

美股昨晚勞動節假期休市。恒指昨日跌237點後，今早（8日）繼續受壓，低開161點，報25,252點。大市低開後，跌幅隨後擴大至最多187點，低見25,225點後，大市走勢反覆向上，跌幅逐步收窄，半日跌67點，報25,345點。大市午後跌幅維持不足百點，在25,300點水平附近上落，最終跌95點，收報25,317點，成交2,061.7億元。國指跌32點，報8,397點；科指跌72點，報4,454點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.68%，報435.4元；美團（3690）升0.69%，報80.6元；京東（9618）跌0.18%，報108.6元；阿里巴巴（9988）跌0.09%，報109.5元；百度（9888）跌2.02%，報89.55元；小米（1810）發布會後跌2.11%，報26.92元；快手（1024）跌2.77%，報33.04元；網易（9999）升0.27%，報188.2元。