花園餐廳觀塘店暫停營業 早前被指欠租入稟追207萬

花園餐廳位於觀塘康寧道的分店，近日被網民發現門口貼上告示，稱餐廳暫停營業，顧客可前往其他分店。(全港店舖執笠結業消息 關注組fb)

老牌港式扒房花園餐廳位於觀塘康寧道的分店，近日被網民發現門口貼上告示，稱餐廳暫停營業，顧客可前往其他分店，但未有說明停業原因及何時復業。食評網站Openrice則標示該分店已結業。

花園餐廳於1963年創立，是著名「豉油西餐」代表，承載著一代港人的集體回憶，高峰期在港九新界設有逾10間分店，單是在旺角便有5間分店，惟近年分店不斷收縮。