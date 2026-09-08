花園餐廳觀塘店暫停營業 早前被指欠租入稟追207萬

老牌港式扒房花園餐廳位於觀塘康寧道的分店，近日被網民發現門口貼上告示，稱餐廳暫停營業，顧客可前往其他分店，但未有說明停業原因及何時復業。食評網站Openrice則標示該分店已結業。
花園餐廳於1963年創立，是著名「豉油西餐」代表，承載著一代港人的集體回憶，高峰期在港九新界設有逾10間分店，單是在旺角便有5間分店，惟近年分店不斷收縮。
資料顯示，花園餐廳觀塘分店早前被指欠租，業主入稟高等法院追討欠款和利息，合共207.5萬元，並要求花園餐廳，把舖位交吉。入稟狀指，原告和被告於2025年6月簽下3年租約，租約自同年8月起開始生效。原告把觀塘康寧道的舖位，以月租19萬元租予被告。除租金外，被告另需支付服務費和差餉等雜費。惟被告自2025年11月起，未有支付租金和其他雜費。原告於2026年3月發律師信追討，被告其後支付20萬元，以償還部份欠款。此外，原告和被告於2026年6月簽下補充協議，原告同意自2025年12月起的月租，減至9.8萬元。惟被告需於2026年7月18日或之前，支付39.2萬元，和於9月18日或之前，支付約55.9萬元，以作清還之前拖欠的租金和其他雜費。被告卻違反該補充協議，未有於7月18日或之前支付39.2萬元。
原告遂入稟追討欠款，並指因被告違反補充協議等，追討時應以月租19萬元計算。原告指，被告拖欠的租金和其他雜費合共約188.8萬元，以及相關利息約18.7萬元。原告要求被告清還欠款約207.5萬元，並要求被告把舖位交吉。