Email格式｜結尾5句得體寫法英文例句 助你突顯專業不失親切

在香港職場中，英文電郵不僅是溝通工具，更是展現語言能力與職場素養的關鍵一環。電郵的結尾句常被視為「細節位」，但往往正是這一句話，決定收件人對你的專業印象能否延續至最後。

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不少打工一族習慣在電郵末段寫上：

Please feel free to contact me if you have any questions. （如有任何問題，請隨時與我聯絡。）

雖然語法無誤，語氣亦屬禮貌，惟此句已過於常見，在專業書信中略顯平淡，甚至未能貼合不同場景的溝通需要。以下精選五種常見情境，並配以書面而不失親切的結尾建議，助你在細節位突顯專業水平。