Email格式｜結尾5句得體寫法英文例句 助你突顯專業不失親切

在香港職場中，英文電郵不僅是溝通工具，更是展現語言能力與職場素養的關鍵一環。電郵的結尾句常被視為「細節位」，但往往正是這一句話，決定收件人對你的專業印象能否延續至最後。
文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供
不少打工一族習慣在電郵末段寫上：
Please feel free to contact me if you have any questions. （如有任何問題，請隨時與我聯絡。）
雖然語法無誤，語氣亦屬禮貌，惟此句已過於常見，在專業書信中略顯平淡，甚至未能貼合不同場景的溝通需要。以下精選五種常見情境，並配以書面而不失親切的結尾建議，助你在細節位突顯專業水平。
1.資料後希望對方回覆
不建議再用：
Please feel free to contact me if you have any questions.
建議寫法：
I hope this information is helpful. Should you require any further details, please do not hesitate to reach out.
（希望上述資料對閣下有所幫助。如需進一步說明，歡迎隨時聯絡。）
使用「Should you…」的句型能使語氣更具書面感，取代「if」更顯專業；「reach out」則比單純「contact me」更自然及時下。
2.需要對方作出回覆或行動
不建議再用：
I look forward to your reply.
建議寫法：
I would appreciate it if you could respond by [日期].
（如能於[日期]前回覆，將不勝感激。）
I look forward to hearing from you in due course.
（敬候回音。）
加上具體時間，能提升對話效率，同時展現出你對流程進度的掌握與尊重。
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3出請求或徵求協助
不建議再用：
I would be grateful if you could help me.
建議寫法：
Your support on this matter would be greatly appreciated.
（如蒙協助，不勝感激。）
I would sincerely appreciate your assistance in this matter.
（誠懇感謝閣下對此事的協助。）
📌 運用「sincerely」、「greatly」等詞彙加強語氣，不僅更為莊重，亦能避免語句過於隨意。
4理問題後的確認與禮貌結語
不建議再用：
I trust that the problem will soon be resolved.
建議寫法：
I trust this clarifies the matter. Please let me know should you require further clarification.
（謹此說明，希望有助釐清問題。如仍有疑問，歡迎提出。）
此句適用於解釋、澄清或回覆投訴後，語氣既尊重又主動，具備後續回應的彈性空間。
5.初次接觸或正式邀請合作
Thank you for your time and consideration.
（感謝閣下撥冗閱讀及考慮。）
I look forward to the opportunity of working with you.
（期盼有機會與您合作。）
📌 適用於首次聯絡、商務提案或申請職位等場合，語氣得體，符合國際職場書信標準。
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職場書信的專業感，往往來自於語氣準確、措辭得宜。即使內容簡單，亦可因為結尾句的細緻處理，讓收件人留下良好印象。切勿忽視這句「尾段心法」，讓你的下一封Email更上一層樓。