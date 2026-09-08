OpenAI首席科學家警告AI發展速度快　人類愈來愈難理解及控制

OpenAI首席科學家警告，AI發展速度快，人類愈來愈難以理解和控制。(資料圖片/路透社)

OpenAI首席科學家Jakub Pachocki警告，人工智能（AI）發展速度快，人類愈來愈難以理解和控制。他表示，出於安全考慮，期望各個AI實驗室將會主動放慢開發速度。

預期不久將來AI「自我進化」

Pachocki在周日（6日）發表一篇名為「An Alien Mind」（異星思維）的文章，在文中直言，AI在相對較短的時間內就能操作電腦、與人類和其他AI系統合作，並進行專項研究，相信不久之後，AI能在無需人類干預下自我改進，這個過程稱為「遞歸式自我改進」（recursive self-improvement）。

Pachocki形容，AI與其說是由工程師設計，實際是透過龐大運算資源及反覆改良「培養出來」（grown）的極其複雜系統，能夠處理抽象概念及模擬部分人類行為，但是連AI的建造者，亦無法完全理解其內部運作。