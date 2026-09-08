英晶片設計大廠安謀CEO：AI有望找到治癒癌症方法 但晶片短缺已拖累AI發展

哈斯接受BBC Podcast專訪時表示，「模擬一個細胞、模擬人體、模擬DNA標記如何受到癌症影響，這不只對目前的人類來說是過於複雜，對執行AI運算的電腦而言亦是」，「但若放眼未來，隨著我們向這些電腦輸入愈來愈多(AI)模型，且電腦運行模型的能力變得更先進，它們終將解開這個難題」，「我相信，在我們有生之年，AI將有助於治癒癌症」。

英國晶片設計大廠安謀控股(Arm Holdings)行政總裁哈斯(Rene Haas)表示，人工智能(AI)將能找到人類終其一生都無法找到的治癒癌症方法，但礙於目前各類晶片短缺，已拖累AI發展。

AI機械人具自主學習能力 應用於製造業等領域

哈斯今年4月卸下英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)董事職務，目前在安謀控股的最大股東軟銀(SoftBank)擔任要職。他說，安謀設計的晶片將在10年內「極大程度地」推動具自主學習能力的AI機械人，應用於製造業、清潔、保安、橋梁興建及維修等領域。

外界憂慮AI恐導致大規模失業，對此哈斯認為，儘管勞工確實會面臨一些轉變，但「關於工作機會消失且完全被機器取代」的預想「有些誇大」；相反隨之而來的新契機將遠大於衝擊。