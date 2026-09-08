日本外匯儲備8月銳減6.18% 創2000年來最大單月跌幅 分析：日匯干預行動所致

日本外匯儲備8月銳減6.18%，創下日本財務省自2000年開始公布相關紀錄以來單月最大跌幅紀錄。
美國財經媒體CNBC報道，日本財務省數據顯示，截至8月底，日本外匯儲備降至1萬2,070億美元，低於7月底的1萬2,870億美元。
日本外匯儲備連續4個月縮減
日本外匯儲備連續4個月縮水，跌幅超越今年5月的5.58%紀錄。財務省並未公布外匯儲備減少原因，共同社則引述一名財務省官員指出，主要是政府為支撐日圓而進行大規模外匯干預，以及日本國內公債殖利率上升，導致政府債券價值下跌所致。
道富環球投資管理(State Street Investment Management)高級固定收益策略師駱正彥指出，日本外匯儲備下跌「主要是日本近期拋售美元、買入日圓的匯率干預措施所致」。
投資者是否應為日本外匯儲備縮水感到擔憂？
最近幾個月，東京多次出手干預以支撐日圓，先是在4月和5月動用約11.73萬億日圓來阻遏日圓跌勢，7月底又進行更大規模、涉及15.4萬億日圓的干預行動，美國也透過拋售歐元協助支撐日圓。
財務省數據顯示，日本迄今投入的外匯干預資金合計達27.1萬億日圓，創歷年新高，超越2003年創下的20.4萬億日圓紀錄。日美此次聯手干預匯市，也是兩國自1998來首次採取此類聯合行動。
日圓7月23日一度觸及1美元兌163.98日圓的40年低點，目前匯率約於1美元兌155.98日圓水平。
投資者是否應為日本外匯儲備縮水感到擔憂？駱正彥表示，這種下跌反映的是日本的政策行動，而非財政壓力。