「深圳—香港—廣州」 蟬聯世界知識產權組織「百強創新集群」第一

世界知識產權組織公布《2026年全球創新指數》百強創新集群，其中「深圳—香港—廣州」集群再次排名全球第一。
政府發言人表示熱烈歡迎，再次肯定粵港澳大灣區卓越創新能力，並支持創新科技資金生態。發言人指出，加速創科發展是本屆政府施政重點，已初見成效，初創企業數目由2015年1500多間躍升至去年超過5200間；兩大創科旗艦香港科學園及數碼港至今見證約20家獨角獸企業誕生。
發言人亦指，河套深港科技創新合作區香港園區去年12月正式開園，目前有逾100家科技企業或機構簽訂租約並陸續進駐；新田科技城有限公司已於今年6月成立，全力推動新田科技城210公頃創科用地發展。
發言人提到，香港私募基金市場發展蓬勃，管理的資產規模近2500億美元，在亞洲排名第二，僅次於中國內地。展望未來，香港將主動對接國家「十五五」規劃，並強化作為國際創科中心的策略定位，進一步深化與大灣區城市合作，為國家建設現代化產業體系、實現高水平科技自立自強貢獻力量。
中國三大集群進入前十名
《全球創新指數》集群排行榜通過三項核心指標，即通過產權組織《專利合作條約》（PCT）提交的國際專利申請量、科學論文發表量和風險資本交易量，以識別世界級創新活動在當地的集中程度。今年的排名中，「深圳—香港—廣州」過去五年間，PCT專利申請密度為每百萬人2259個，科學論文發表密度為每百萬人4060篇；至於風險資本交易量密度為每百萬人138宗。
新華社報道，中國擁有25個全球百強創新集群，上榜集群數量連續第四年位居世界第一。按照集群規模排名，中國三大集群進入前十名，其中「深圳-香港-廣州」集群連續第二年名列榜首，北京集群名列第五位，「上海-蘇州」集群名列第六位。