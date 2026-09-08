「深圳—香港—廣州」 蟬聯世界知識產權組織「百強創新集群」第一

世界知識產權組織公布《2026年全球創新指數》百強創新集群，其中「深圳—香港—廣州」集群再次排名全球第一。

政府發言人表示熱烈歡迎，再次肯定粵港澳大灣區卓越創新能力，並支持創新科技資金生態。發言人指出，加速創科發展是本屆政府施政重點，已初見成效，初創企業數目由2015年1500多間躍升至去年超過5200間；兩大創科旗艦香港科學園及數碼港至今見證約20家獨角獸企業誕生。

發言人亦指，河套深港科技創新合作區香港園區去年12月正式開園，目前有逾100家科技企業或機構簽訂租約並陸續進駐；新田科技城有限公司已於今年6月成立，全力推動新田科技城210公頃創科用地發展。