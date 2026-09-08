Anthropic及OpenAI投行顧問據報遊說評級機構　冀上市後獲「投資級」評級

報道引述信貸評級研究機構CreditSights科技業務主管Jordan Chalfin指出，如果Anthropic能夠通過IPO籌集約1,000億美元，其快速增長的收入可能幫助公司獲得投資級評級，而對於評級機構而言，可能會被重新評估Anthropic上市後的現金儲備、負債水平和融資能力。

摩根士丹利和高盛近幾周已代表OpenAI和Anthropic與評級機構展開討論，目標是上市後能夠進入公司債市場，理由是IPO將為兩家公司帶來大量現金，顯著改善資產負債表和資金流動性。

據英國《金融時報》報道，人工智能（AI）公司OpenAI和Anthropic的投行顧問正在遊說評級機構，希望兩家公司在完成首次公開招股（IPO）後，盡快獲得「投資級」信貸評級，以降低借貸成本。

評級機構保持謹慎 兩公司均未實現盈利

雖然已與摩根士丹利和高盛進行會談，評級機構目前仍保持謹慎，主因OpenAI和Anthropic均未實現盈利，亦沒有表現出穩定產生自由現金流的能力，以及兩家公司此前披露的財務信息有限，並大量使用年度經常性收入等較樂觀指標，導致難以驗證公司實際盈利能力。

報道又提及，OpenAI和Anthropic尚未正式公開IPO的細節，但市場預計Anthropic即將公布招股書，最快今年10月中旬IPO路演，目標在11月美國期中選舉前完成掛牌；OpenAI則傳在明年進行IPO。