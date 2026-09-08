MPF｜AQUMON指數分析 8月港股高位回吐

AQUMON MPF指數系列是AQUMON推出的一組基於強積金核准成分基金構造的指數，其中各單一指數包含強積金市場內的符合單一指數要求的所有核准成分基金，二十七個指數共同覆蓋了整個強積金市場，充分反映的香港強積金的整體表現。
8月份權益市場延續區域輪動，「亞洲股票型基金指數」及「日本股票型基金指數」分別錄得3.86%及3.33%，發達市場亦明顯回暖，「美國股票型基金指數」和「全球股票型基金指數」分別升2.60%及2.42%，「歐洲股票型基金指數」升1.02%。「香港股票型基金指數」則跌1.03%，為權益板塊唯一負增長；「大中華股票型基金指數」升1.36%。年初至今，亞洲及日本權益分別累升27.34%及19.84%，發達市場亦錄得雙位數收益；港股累計升0.23%。
8月份固收市場較上月好轉，但幣種分化仍然明顯。「亞洲債券型基金指數」及「全球債券型基金指數」分別錄得0.26%及0.16%，均由負轉正；惟與美元掛鉤的「港元債券型基金指數」仍跌0.13%，為固收板塊唯一下跌的債券指數。「人民幣債券型基金指數」升0.67%，「人民幣及港元貨幣市場型基金指數」亦錄得0.37%。人民幣債券2026年累升5.50%，高於其他債券指數；全球、港元及亞洲債券仍為負回報。