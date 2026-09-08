MPF｜AQUMON指數分析 8月港股高位回吐

AQUMON MPF指數系列是AQUMON推出的一組基於強積金核准成分基金構造的指數，其中各單一指數包含強積金市場內的符合單一指數要求的所有核准成分基金，二十七個指數共同覆蓋了整個強積金市場，充分反映的香港強積金的整體表現。

8月份權益市場延續區域輪動，「亞洲股票型基金指數」及「日本股票型基金指數」分別錄得3.86%及3.33%，發達市場亦明顯回暖，「美國股票型基金指數」和「全球股票型基金指數」分別升2.60%及2.42%，「歐洲股票型基金指數」升1.02%。「香港股票型基金指數」則跌1.03%，為權益板塊唯一負增長；「大中華股票型基金指數」升1.36%。年初至今，亞洲及日本權益分別累升27.34%及19.84%，發達市場亦錄得雙位數收益；港股累計升0.23%。