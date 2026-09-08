廉署起訴Alipay僱員及妻子四人　涉嫌隱瞞利益衝突騙取應用程式合約獲利

廉政公署早前接獲貪污投訴，兩名電子錢包公司僱員涉嫌蓄意隱瞞利益衝突，出資及經營一家應用程式開發商，並安排配偶擔任該開發商董事。兩人亦利用職權詐騙及誘使公司將一項應用程式開發合約，外判予該開發商，從中謀取私利。廉署於9月8日落案起訴四人串謀詐騙。
四名被告分別為李鎮宇，46歲，Alipay Payment Services (HK) Limited (APSHK)時任高級業務發展專家；梁健恩，44歲，APSHK時任高級業務發展經理；以及李鎮宇的妻子梁嘉莉，43歲；梁健恩的妻子孫青，40歲。四人被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。四人獲准予保釋，9月10日在東區裁判法院答辯。
廉政公署指，螞蟻集團及APSHK訂立了明確準則，禁止僱員經營或投資與公司有業務往來的外判技術開發商，並要求僱員須向公司申報利益衝突。
案發時，李鎮宇及梁健恩負責開發及管理AlipayHK內的小程式。李鎮宇於2022年底安排香港域加科技有限公司成為「醫健約」小程式的外判技術開發商。
控罪指，四名被告涉嫌於2022年11月至2025年6月期間，一同串謀詐騙APSHK，不誠實地登記梁嘉莉及孫青為域加科技的唯一股東及董事，並致使APSHK委聘域加科技為「醫健約」小程式的外判技術開發商。
李鎮宇及梁健恩又涉嫌在受聘於APSHK期間，經營或投資於域加科技，卻未有事先向螞蟻集團或APSHK徵求批准或申報梁嘉莉及孫青分別為二人的配偶，以及未有申報相關利益衝突。
廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現以上涉嫌違法行為。案發期間，域加科技就經「醫健約」進行的交易，從醫療機構收取約5%至8%的佣金。