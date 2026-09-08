廉署起訴Alipay僱員及妻子四人，涉嫌隱瞞利益衝突騙取應用程式合約獲利（資料圖片）

廉政公署早前接獲貪污投訴，兩名電子錢包公司僱員涉嫌蓄意隱瞞利益衝突，出資及經營一家應用程式開發商，並安排配偶擔任該開發商董事。兩人亦利用職權詐騙及誘使公司將一項應用程式開發合約，外判予該開發商，從中謀取私利。廉署於9月8日落案起訴四人串謀詐騙。

四名被告分別為李鎮宇，46歲，Alipay Payment Services (HK) Limited (APSHK)時任高級業務發展專家；梁健恩，44歲，APSHK時任高級業務發展經理；以及李鎮宇的妻子梁嘉莉，43歲；梁健恩的妻子孫青，40歲。四人被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。四人獲准予保釋，9月10日在東區裁判法院答辯。