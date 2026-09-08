優地機器人明掛牌 超額認購139倍

優地機器人（3231）將於明日掛牌，招股價下限為14.45元。今日於3大暗盤交易均收升超過倍，一手200股帳賺3,050元至3,110元，集資6.502億元。配發結果顯示，近2.8萬人申購，超額認購139.2倍，一手中籤率24.5%。

於耀才暗盤交易市場以30元收市，升1.07倍，每手帳面獲利3,110元。

於輝立交易場曾跌至10.17%，低見12.98元，最終收市報29.8元，升106.64%，每手帳賺3,082元。

於富途暗盤低見13.01元，收市報29.7元，每手帳面賺3,050元。