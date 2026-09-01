提短中長期政策 金發局倡港拓全周期資本形成中心

金發局主席洪丕正表示，全球不確定性加劇，投資者日益重視兼具增長潛力、穩定性及風險分散的投資機遇，而香港是少數能夠提供這些優勢的市場，因此須進一步鞏固「國際」定位，並持續優化制度優勢。

金發局昨日發表《香港資本市場領航之路2.0：共建香港成為全球資本樞紐的聯合行動方案》報告，匯集逾600名業界人士的意見，提出多項政策建議。包括建議香港發展全周期資本形成中心，目標是推動香港資本市場發展成為亞洲時區內具高度聯通性的多幣種、多元資產資本形成樞紐。

報告又建議香港建立以企業拯救框架及更精簡的後續融資機制為基礎的全週期資本形成中心。

報告指出，全周期資本形成中心指能夠貫穿企業整個資本旅程，涵蓋IPO、後續集資、負債管理和企業重組等各類資本市場活動。香港目前缺乏現代化的法定企業拯救制度，構成其發展全周期資本形成中心的重要缺口。資本市場不應僅服務企業進入公開市場的融資需求，亦應支援其在面對財務困難、重組或退出市場時的資本重整安排。

倡放寬MPF另類投資上限

多項政策建議按短、中、長期分階段推進，短期須釋放解革動能，包括將在香港第二上市的公司納入「互聯互通」機制、擴大強積金對另類資產及基建投資的參與空間。