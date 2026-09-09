恒生指數半日跌不足1點　新股優地機器人首掛升1.6倍(更新)

市場關注中東局勢，以及美加兩國貿易戰，油價攀升，布蘭特期油逼近每桶100美元，美股在勞動節假期後受壓。恒指兩日累跌333點後，今早（9日）回穩高開10點，報25,328點。大市高開後，迅速倒跌，最多跌155點，低見25,161點後，大市逐步收窄跌幅，走勢反覆向上，半日跌不足1點，報25,316點，成交1,073.16億元。國指跌2點，報8,394點；科指跌25點，報4,429點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.05%，報435.6元；美團（3690）跌2.73%，報78.4元；京東（9618）跌1.84%，報106.6元；阿里巴巴（9988）升0.55%，報110.1元；百度（9888）升3.35%，報92.55元；小米（1810）跌2.3%，報26.3元；快手（1024）跌1.57%，報32.52元；網易（9999）跌2.39%，報183.7元。
聯想（992）升5.53%，報32.04元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌0.38%，報65.1元；華虹宏力（1347）升0.63%，報111.7元。
新股優地機器人（3231）首日掛牌，升1.6倍，報37.5元。
滙控（005）升0.79%，報166.2元。友邦（1299）升0.13%，報77元。
泡泡瑪特（9992）升0.19%，報156元。