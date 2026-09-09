恒生指數跌42點　聯想逆市升近7%(更新)

市場關注中東局勢，以及美加兩國貿易戰，油價攀升，布蘭特期油逼近每桶100美元，美股在勞動節假期後受壓。恒指兩日累跌333點後，今早（9日）回穩高開10點，報25,328點。大市高開後，迅速倒跌，最多跌155點，低見25,161點後，大市逐步收窄跌幅，走勢反覆向上，半日跌不足1點，報25,316點。大市午後初段再度回軟，跌幅再度擴大，之後大市爭持在25,250水平，最終跌42點，收報25,274點，成交2,049.45億元。國指跌28點，報8,369點；科指跌34點，報4,420點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.32%，報434元；美團（3690）跌3.47%，報77.8元；京東（9618）跌2.12%，報106.3元；阿里巴巴（9988）升0.27%，報109.8元；百度（9888）升2.96%，報92.2元；小米（1810）跌2.01%，報26.38元；快手（1024）跌2.18%，報32.32元；網易（9999）跌2.66%，報183.2元。