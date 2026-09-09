車路士今季球衣印加密貨幣廣告　著出街轉播或違法？金管局有回應

英超球會的車路士，今季在球會胸前廣告上印上了「USDC」的穩定幣。在社交平台日前有海外港人指，有關球衣可能已違反香港的《穩定幣條例》，質疑穿着出街甚至播映可能違法，《am730》向金融管理局查詢，在周二（8日）晚獲得回覆。
或涉推廣被指陷「灰色地帶」
有關網上傳言在上月底由一位海外的香港人在社交平台發出，本地報章《南華早報》在星期日亦刊載，指根據《穩定幣條例》，未經許可向香港的公眾「主動推廣」未經批准的穩定幣，屬於違法，又指轉播比賽，有可能涉及推廣，稱有關狀況屬於「灰色地帶」。金管局發言人回覆《am730》表示，不評論個別的個案，但指出《穩定幣條例》禁止在香港就未獲授權的穩定幣活動積極推廣或刊登廣告。一般而言，條例為僅刊登或以直播方式刊登他人所創作內容的人士提供豁免，前提是該等人士須符合條例所訂明的相關條件，並考慮相關的事實及情況。
金管局又指，所謂的個別獲豁免情況「考慮的因素包括但不限於，推廣訊息所使用的語言；有關訊息是否以居於香港的一群人士為目標；該推廣網站是否使用香港域名，或使用可能令公眾產生有關發行人是在香港成立印象的域名，以及是否有詳細市場推廣計劃以推廣該活動。」金管局發言人提醒公眾，在購買穩定幣前應確認該穩定幣是否受條例規管，並得到相應的保障。透過未經認可的渠道獲取非受規管穩定幣存在極高風險。