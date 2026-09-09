投資推廣署與津巴布韋投資發展局 交換投資合作備忘錄

在政務司司長陳國基見證下，於第十一屆「一帶一路高峰論壇」活動中，投資推廣署署長劉凱旋（右）與津巴布韋投資發展局首席法律官Theresa Muchinguri（左）交換有關經濟及投資協作的合作備忘錄(政府新聞處)

投資推廣署與津巴布韋投資發展局（ZIDA）今日（9日）在政務司司長陳國基見證下，於第十一屆「一帶一路高峰論壇」活動中，交換有關經濟及投資協作的合作備忘錄，標誌着兩地建立全新夥伴關係，推動雙向投資。雙方將攜手合作，共同促進雙向投資、就投資環境與機遇交換資訊、分享投資推廣經驗，並為有意在兩地設立或擴展業務的企業提供協助。

劉凱旋表示：「在『一帶一路』倡議下，香港正不斷深化與非洲及全球南方的聯繫，而津巴布韋是當中重要夥伴。憑藉我們國際金融中心地位的優勢、深厚的資本市場、世界級的專業服務，以及與中國內地聯通的獨特優勢，香港是非洲企業的理想跳板。透過是次合作備忘錄，投資推廣署與ZIDA的雙向大門得以開啓，協助津巴布韋企業拓展亞洲以至更廣闊市場。」

Muchinguri表示：「我們的目標是將國際投資者與津巴布韋的優質投資機遇精準對接，並建立更緊密聯繫。透過與投資推廣署簽署合作備忘錄，我們能更直接分享投資機遇、促進商業對接，並為有意投資津巴布韋的企業提供全面支援。最終，這項合作關係的實質價值，將可體現於我們將這些聯繫轉化為實際投資項目的能力。」