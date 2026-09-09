投資推廣署與津巴布韋投資發展局 交換投資合作備忘錄

投資推廣署與津巴布韋投資發展局（ZIDA）今日（9日）在政務司司長陳國基見證下，於第十一屆「一帶一路高峰論壇」活動中，交換有關經濟及投資協作的合作備忘錄，標誌着兩地建立全新夥伴關係，推動雙向投資。雙方將攜手合作，共同促進雙向投資、就投資環境與機遇交換資訊、分享投資推廣經驗，並為有意在兩地設立或擴展業務的企業提供協助。
合作備忘錄的交換雙方，為投資推廣署署長劉凱旋及ZIDA首席法律官Theresa Muchinguri。
劉凱旋表示：「在『一帶一路』倡議下，香港正不斷深化與非洲及全球南方的聯繫，而津巴布韋是當中重要夥伴。憑藉我們國際金融中心地位的優勢、深厚的資本市場、世界級的專業服務，以及與中國內地聯通的獨特優勢，香港是非洲企業的理想跳板。透過是次合作備忘錄，投資推廣署與ZIDA的雙向大門得以開啓，協助津巴布韋企業拓展亞洲以至更廣闊市場。」
Muchinguri表示：「我們的目標是將國際投資者與津巴布韋的優質投資機遇精準對接，並建立更緊密聯繫。透過與投資推廣署簽署合作備忘錄，我們能更直接分享投資機遇、促進商業對接，並為有意投資津巴布韋的企業提供全面支援。最終，這項合作關係的實質價值，將可體現於我們將這些聯繫轉化為實際投資項目的能力。」
續吸引非企來港 拓展中國內地及亞洲市場
是次合作，建基於投資推廣署與非洲企業日益緊密的合作關係。今年5月，投資推廣署助理署長李淑菁率領投資推廣署代表團前往南非及盧旺達，與當地非洲企業、行業組織及政府投資機構會面，並於基加利舉行的「非洲首席執行官論壇」參與高層交流。代表團訪問後，投資推廣署進而舉辦「非洲日」聯誼活動，進一步加強與在港非洲企業及機構等主要持份者的關係。
這些舉措，彰顯香港在「一帶一路」倡議下作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色。投資推廣署將繼續吸引非洲企業來港拓展中國內地及亞洲市場，同時協助中國企業開拓非洲機遇，促進雙向投資。