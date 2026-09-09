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出版：2026-Sep-09 15:47
更新：2026-Sep-09 15:47

日圓走勢｜兌港元5.1算　美財長貝森特挑戰炒家　表明「我是莊家」

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貝森特直接對外匯市場發挑戰，揚言「我現在就是莊家」。(資料圖片/路透社)

貝森特直接對外匯市場發挑戰，揚言「我現在就是莊家」。(資料圖片/路透社)

美國財長貝森特（Scott Bessent）直接對外匯市場發挑戰，警告不要低估美國及日本政府支撐日圓的決心，更揚言「我現在就是莊家」（I am the house now），形容自己在市場有資訊上的優勢，甚至表明「要跟我對賭，悉隨尊便」（And you can bet against me if you want.）。

另外，市場憧憬日本央行加息帶動日匯，美元兌日圓匯價見7個月高位，美元兌日圓周三（9日）徘徊在153水平附近，較早時報153.13日圓。同時，每百日圓兌港元較早時報5.12算。

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路透社拍攝到貝森特的便條紙。(路透) Polymarket顯示，9月加息0.25厘的機會接近98%。

貝森特周二（8日）在出席大學活動上表示，外界若認為財長出手介入是「冒險」（taking a risk），反而令他感到興奮，因為他擁有「不對稱資訊」（asymmetric information）。他指，當美、日干預日圓時，自己能掌握日本政府、日本央行及日本政府下一步行動，因此與投資者相比更具資訊優勢。

市場料日本央行加息0.25厘

日本央行將下周四及周五（17日至18日）議息，市場對加息預期升溫。據預測平台Polymarket顯示，市場預料9月加息0.25厘的機會接近98%。據共同社報道，日本央行計劃在9月加息0.25厘，旨在應對原油價格上漲和日圓貶值可能超出預期推高物價的風險。

美、日早前聯手干預日圓，路透社拍攝到貝森特的便條紙，紙上寫明最多買100億美元日圓，遠高於2011年約10億美元規模。

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