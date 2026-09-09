施政報告2026｜瑞銀預計政府或重推公屋租戶購買計劃

林鎮鴻指，住宅價格年初至今仍上漲10%，較低點高17%；因此，瑞銀預計進一步出台「置業通」、下調印花稅或放寬強積金用於置業等刺激措施的空間有限。預售模式調整後，預計內地開發商將加快在北部都會區的項目開發，或進一步壓縮物業發展利潤率。此外，近期稅制改革後，對沖基金租賃需求增強，預計將利好中環寫字樓業主。

政府將於9月16日公布首份五年規劃及2026年《施政報告》，瑞銀亞洲房地產行業研究主管林鎮鴻指，除未來五年在北部都會區提供逾7萬個住宅單位及100萬平方米經濟樓面面積的既定目標外，預計政府還將公布更多關鍵績效指標。

北部都會區方面，瑞銀預計屆時會公布粉嶺北及新田科技城餘下兩幅大型土地出讓地塊的招標時間表。同時，政府預計將披露大學城擴建計劃的細節。最後，瑞銀預計政府將正式確認興建港深西部鐵路，使其成為北部都會區內第二個大型鐵路項目，並預測資本開支為1,000億港元。

瑞銀預計，吸引人才措施仍將是《施政報告》的重點，但政策重心可能轉向特定人才群體，例如生命健康科技、醫療及醫學創新、人工智能、微電子及智能製造領域人才。

住房市場方面，瑞銀則預計政府可能推出，包括將出售型與出租型公營房屋的比例提高至50:50；以及重推公屋租戶購買計劃。該行預料，兩項措施均可改善政府財政收入，但將對業務敞口集中於入門級私人住宅市場的開發商構成不利影響。