恒生指數低開289點　失守兩萬五　阿里百度低開逾2%

中東局勢未有緩和跡象，油價大幅攀升，布蘭特期油升穿每桶100美元大關，美股三大指數受壓。恒指今早（10日）裂口低開289點，報24,985點，失守兩萬五關口。國指低開99點，報8,269點；科指低開61點，報4,359點。
科技股普遍低開，騰訊（700）低開0.92%，報430元；美團（3690）低開1.99%，報76.25元；京東（9618）低開0.94%，報105.3元；阿里巴巴（9988）低開2.37%，報107.2元；百度（9888）低開2.39%，報90元；小米（1810）低開1.29%，報26.04元；快手（1024）低開1.61%，報31.8元；網易（9999）低開1.2%，報181元。
聯想（992）低開0.31%，報32.32元。
晶片股方面，中芯國際（981）低開1.08%，報64.3元；華虹宏力（1347）低開0.72%，報110.8元。
據報海底撈（6862）大股東減持套現27.5億，昨日股價急插後，今日高開0.58%，報10.4元。
滙控（005）低開1.39%，報163.7元。友邦（1299）低開1.17%，報76.05元。
泡泡瑪特（9992）低開1.35%，報154元。