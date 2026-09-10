恒生指數半日跌325點　失守兩萬五　智譜跌近8%(更新)

中東局勢未有緩和跡象，油價大幅攀升，布蘭特期油升穿每桶100美元大關，美股三大指數受壓。恒指今早（10日）裂口低開289點，報24,985點，失守兩萬五關口。大市裂口低開，開市即失守兩萬五關後，跌幅隨即擴大，曾跌385點，低見24,889點，半日跌325點，報24,949點，成交1,058.58億元。國指跌101點，報8,267點；科指跌91點，報4,329點。

科技股捱沽，騰訊（700）跌1.8%，報426.2元；美團（3690）跌3.41%，報75.15元；京東（9618）跌0.85%，報105.4元；阿里巴巴（9988）跌3.55%，報105.9元；百度（9888）跌2.6%，報89.8元；小米（1810）跌1.74%，報25.92元；快手（1024）跌2.66%，報31.46元；網易（9999）跌0.93%，報181.5元。