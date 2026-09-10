恒生指數跌320點　失守兩萬五　智譜跌一成(更新)

中東局勢未有緩和跡象，油價大幅攀升，布蘭特期油升穿每桶100美元大關，美股三大指數受壓。恒指今早（10日）裂口低開289點，報24,985點，失守兩萬五關口。大市裂口低開，開市即失守兩萬五關後，跌幅隨即擴大，曾跌385點，低見24,889點，半日跌325點，報24,949點。大市午後仍然捱沽，維持跌逾300點的跌幅，最終跌320點，收報24,954點，成交1,988.65億元。國指跌94點，報8,274點；科指跌90點，報4,330點。

科技股捱沽，騰訊（700）跌1.94%，報425.6元；美團（3690）跌3.92%，報74.75元；京東（9618）跌0.75%，報105.5元；阿里巴巴（9988）跌2.64%，報106.9元；百度（9888）跌3.31%，報89.15元；小米（1810）跌1.74%，報25.92元；快手（1024）跌2.04%，報31.66元；網易（9999）跌0.06%，報183.1元。