星宇股份年報擺烏龍　董事長母子「僅差7歲」

中國汽車車燈龍頭星宇股份（601799.SH）近期風波不斷，早前被爆出逼逾百名應屆畢業生自行辭職。近期再被內媒揭發2025年年報中「擺烏龍」，年報中公司副董事長、副總經理周宇恒的年齡有錯誤，因為董事長兼總經理周曉萍現年為65歲，而她正是周宇恒的母親，按年報周宇恒為「58歲」來計算，母子二人年齡僅差7歲。

內媒報道指，上海證券交易所周三（9日）對星宇股份下發監管工作函，涉及對象包括上市公司、董事、高管、控股股東及實控人，要求就相關事項明確監管要求。 星宇股份周三（10日）發布公告回應稱，公司於今年3月20日公布《2025年年度報告》，周宇恒58歲為錯誤，其實際出生日期為1985年12月，即今年41歲。公司強調，上述錯誤不涉及財務數據、會計科目及經營指標，且不會對定期報告真實性、準確性、完整性產生實質影響。 星宇股份稱，因本次更正給廣大投資者造成的不便，公司深表歉意，今後公司將進一步加強披露文件的編制和審核工作，提高信息披露質量，敬請廣大投資者諒解。