蘋果推首款摺機iPhone Duo分析師看好　憂慮利潤率風險

蘋果（Apple）正式發表首款摺機iPhone Duo，香港定價為17,499元起。市場普遍看好iPhone Duo，但憂慮蘋果的定價對於利潤率帶來風險。蘋果股價周三收報315.34美元，跌0.28%。

彭博：蘋果冀控制最低售價在2,000美元以下

彭博報道指，蘋果仍希望將最低售價控制在2,000美元關口以下。不過，近期記憶體晶片短缺，蘋果的製造成本已超出原定目標，因此公司決定選擇自行消化部分額外成本，以儘量將最低售價控制在2,000美元內。

報道提及，iPhone Duo將考驗市場是否接受如此昂貴的手機，當中售價最高可達3,199美元與MacBook Pro的售價相近，亦接近售價3,699美元的Vision Pro。不過，iPhone Duo與其他對手的價格並沒有相差太多，iPhone Duo的最低價格僅比谷歌（Google）的Pixel 11 Pro Fold，以及三星的Galaxy Z Fold8高100美元。