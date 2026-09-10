蘋果推首款摺機iPhone Duo分析師看好　憂慮利潤率風險

蘋果（Apple）正式發表首款摺機iPhone Duo，香港定價為17,499元起。市場普遍看好iPhone Duo，但憂慮蘋果的定價對於利潤率帶來風險。蘋果股價周三收報315.34美元，跌0.28%。
彭博：蘋果冀控制最低售價在2,000美元以下
彭博報道指，蘋果仍希望將最低售價控制在2,000美元關口以下。不過，近期記憶體晶片短缺，蘋果的製造成本已超出原定目標，因此公司決定選擇自行消化部分額外成本，以儘量將最低售價控制在2,000美元內。
報道提及，iPhone Duo將考驗市場是否接受如此昂貴的手機，當中售價最高可達3,199美元與MacBook Pro的售價相近，亦接近售價3,699美元的Vision Pro。不過，iPhone Duo與其他對手的價格並沒有相差太多，iPhone Duo的最低價格僅比谷歌（Google）的Pixel 11 Pro Fold，以及三星的Galaxy Z Fold8高100美元。
市場看好iPhone Duo
彭博行業研究指出，iPhone Duo是蘋果近年來較為出色的產品之一，預計消費者接受度高於近期其他機型，預料該手機首12個月銷量約1,400萬部，高於此前預期1,000萬至1,400萬部；按1,999美元的售價來計算，iPhone Duo首年銷售額可能達到280億美元。
市場研究機構Vital Knowledge表示，iPhone Duo定價具有競爭力，但仍有待觀察蘋果能否生產出足夠數量以滿足市場需求；iPhone 18 Pro和Pro Max的升幅較為預期溫和，可能引發對利潤率的憂慮。Vital Knowledge指，蘋果似乎希望推動產品組合整體向高端傾斜，透過銷售組合對沖部分成本壓力。
富瑞（Jefferies）則認為蘋果希望以犧牲利潤率來提高銷量，該行維持蘋果「跑輸大市」的評級，目標價263.66美元。