伊朗局勢｜布油重上每桶100美元　EIA：全球石油庫存已減約4億桶

雙方衝突加劇再度推高油價，倫敦布蘭特期油再次升穿100美元大關，布蘭特期油在周四（10日）亞洲交易時段徘徊在每桶100美元水平，較早時每桶報100.27美元，跌0.9%；紐約期油在周一亞洲交易時段亦逼近100美元，徘徊在每桶95美元之上，較早時每桶報95.44美元，跌0.6%。

中東局勢再度升溫，美、伊雙方對運油輪發動規模最大的一輪襲擊，美軍因應伊朗連續兩度試圖以彈道導彈攻擊美國海軍軍艦，一口氣摧毀5艘伊朗油輪；伊朗隨即發動報復，伊朗襲擊了霍爾木茲海峽附近10艘船隻，又宣布擴大在海峽外的禁航區範圍。

美國總統特朗普周三（9日）向傳媒表示，對伊朗的戰事會在美國11月中期選舉後，就會立即結束，油價亦會大幅下跌，原因是伊朗經已無法支撐下去。

EIA：全球石油庫存已減約4億桶

美國能源信息署（EIA）發表報告，上調今年及明年的油價預測，其中將今年油價的預測調升近半成，又指持續的戰爭導致中東石油供應減少，全球石油庫存迅速下降。

EIA報告指，今年迄今全球石油庫存已減少約4億桶，預計到今年底還將進一步下降。EIA又預計，隨着經由霍爾木茲海峽的石油運輸逐步增加，以及出口商更多採用船對船轉運等替代運輸方式，未來幾個月中東石油運輸量將上升；同時警告，無論是霍爾木茲海峽的石油運輸，還是這些替代運輸方式，仍取決於中東局勢發展。