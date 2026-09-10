馬斯克旗下公司The Boring Company融資30億美元　估值高達230億美元

馬斯克（Elon musk）創立的隧道建設公司The Boring Company在社交媒體上表示，在新一輪融資中籌集30億美元（約235億港元），目前公司估值達230億美元（約1,800億港元）。
The Boring Company指，融資所得款項將用於在阿聯酋境內建造地下交通基建，包括總長超過150公里的隧道。公司還計劃融資所得款項來增加工程、生產和營運方面的招聘，同時擴大在拉斯維加斯、納士維（Nashville），以及杜拜的工程。
The Boring Company今輪融資由阿聯酋及相關投資機構領投；而其他參與投資者還包括Human Capital、Vy Capital、Valor Equity Partners、紅杉資本（Sequoia Capital）、安德里森霍羅威茨（A16Z, Andreessen Horowitz）、淡馬錫（Temasek）、Shamal Holding和Baron Capital等。
馬斯克在2017年創立了The Boring Company，起因是抱怨洛杉磯交通擁堵，隨後提出了建造地下交通網絡的計劃。
The Boring Company is pleased to announce our Series D funding round of $3 billion, led by the United Arab Emirates. The financing now values The Boring Company at $23 billion.— The Boring Company (@boringcompany) September 10, 2026
Other key investors in the round include Human Capital, Vy Capital, Valor Equity Partners, Sequoia… pic.twitter.com/6rM8s6aleO