iPhone Duo來勢洶洶？Samsung疑暗嘲Apple「炒冷飯」

蘋果日前發表首款摺疊機iPhone Duo，挑戰長年稱霸摺疊手機市場的三星Samsung，面對這個重量級對手，Samsung不僅強調多年技術與市場先發優勢，更在社交平台連番發文，暗諷蘋果只是「炒冷飯」。

蘋果推出的摺疊iPhone Duo採用類似護照的折疊設計，與三星不到2個月前推出的Galaxy Z Fold 8正面交鋒。Galaxy Z Fold 8售價1899美元，搭載Google Gemini人工智能。市場研究機構「Counterpoint Research」分析指，蘋果定價策略相當大膽。

大型廣告聲言「更薄、更輕」

面對蘋果強勢加入，Samsung迅速展開宣傳攻勢，在首爾、東京、倫敦等主要城市掛起大型廣告，主打旗下摺疊手機「更薄、更輕」的設計，甚至直接打出「歡迎來到摺疊手機世界」（Welcome to Foldables）以及「全球最輕摺疊手機」（The World's Lightest Fold）等標語。