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出版：2026-Sep-11 10:24
更新：2026-Sep-11 10:24

iPhone Duo來勢洶洶？Samsung疑暗嘲Apple「炒冷飯」

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iPhone Duo來勢洶洶？Samsung疑暗嘲Apple「炒冷飯」（AP）

iPhone Duo來勢洶洶？Samsung疑暗嘲Apple「炒冷飯」（AP）

蘋果日前發表首款摺疊機iPhone Duo，挑戰長年稱霸摺疊手機市場的三星Samsung，面對這個重量級對手，Samsung不僅強調多年技術與市場先發優勢，更在社交平台連番發文，暗諷蘋果只是「炒冷飯」。

蘋果推出的摺疊iPhone Duo採用類似護照的折疊設計，與三星不到2個月前推出的Galaxy Z Fold 8正面交鋒。Galaxy Z Fold 8售價1899美元，搭載Google Gemini人工智能。市場研究機構「Counterpoint Research」分析指，蘋果定價策略相當大膽。

大型廣告聲言「更薄、更輕」

面對蘋果強勢加入，Samsung迅速展開宣傳攻勢，在首爾、東京、倫敦等主要城市掛起大型廣告，主打旗下摺疊手機「更薄、更輕」的設計，甚至直接打出「歡迎來到摺疊手機世界」（Welcome to Foldables）以及「全球最輕摺疊手機」（The World's Lightest Fold）等標語。

Samsung在X疑暗諷競爭對手「炒冷飯」 Samsung在X疑暗諷競爭對手「炒冷飯」 iPhone Duo為今年Apple發布會最受關注的手機（AP） iPhone Duo為今年Apple發布會最受關注的手機（AP） iPhone Duo為今年Apple發布會最受關注的手機（AP） iPhone Duo為今年Apple發布會最受關注的手機（AP） iPhone Duo為今年Apple發布會最受關注的手機（AP） iPhone Duo為今年Apple發布會最受關注的手機（AP） iPhone Duo大陸國行起售價為1萬5999元人民幣。（圖／路透社） iPhone Duo鉸位內由逾百件微小組件組成，配合碳纖維支撐板，鞏固及承托平坦螢幕。 陶瓷晶體護面保護iPhone 17 Pro機背；顯示器外層採用陶瓷晶體護面2，有效減少眩光，抗刮能力相較上一代最強可達3倍。 iPhone Duo屏幕展開後相當平坦。 iPhone Duo將內部鏡頭隱藏在屏下，變得更加不起眼。 iPhone Duo將支援Apple Pencil觸控筆，但未有詳細示範。 iPhone Duo內屏採用無孔洞設計。 iPhone Duo直立都可顯示時間。

此外，Samsung在X接連發文，疑暗諷競爭對手iPhone Duo缺乏真正創意，使用「reheating our leftovers」（把我們的隔夜菜翻熱）以及「So far, so same」（目前看來，還是一樣）等挖苦對手。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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