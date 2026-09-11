恒生指數低開236點　快手低開2%

中東局勢再度升溫，油價及美債債息大幅攀升，紐約期油突破每桶100美元大關，10年期債息周四升穿4.9厘，美股三大指數受壓。恒指昨日跌穿兩萬五關口後，今早（11日）承接跌勢，低開236點，報24,718點。國指低開77點，報8,197點；科指低開58點，報4,271點。
科技股普遍低開，騰訊（700）低開1.46%，報419.4元；美團（3690）低開1%，報74元；京東（9618）低開0.28%，報105.2元；阿里巴巴（9988）低開1.78%，報105元；百度（9888）低開1.01%，報88.25元；小米（1810）低開1%，報25.66元；快手（1024）低開2.02%，報31.02元；網易（9999）低開0.44%，報182.3元。
聯想（992）低開2.42%，報31.48元。
晶片股方面，中芯國際（981）低開1.34%，報62.6元；華虹宏力（1347）低開2.65%，報110元。
油價大幅攀升，中海油（883）高開1.52%，報25.4元；中石油（857）高開0.69%，報10.16元；中石化（386）平開，報4.845元。
滙控（005）低開0.85%，報163.3元。友邦（1299）低開0.4%，報75元。
泡泡瑪特（9992）平開，報152.7元。