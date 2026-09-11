恒生指數半日跌211點　聯想跌4%(更新)

中東局勢再度升溫，油價及美債債息大幅攀升，紐約期油突破每桶100美元大關，10年期債息周四升穿4.9厘，美股三大指數受壓。恒指昨日跌穿兩萬五關口後，今早（11日）承接跌勢，低開236點，報24,718點。大市低開後，跌幅隨即擴大，曾跌384點，低見24570點，之後大市走勢反覆，維持逾300點跌幅，臨近中午收市前，大市跌幅收窄，半日跌211點，報24,742點，成交1,188.33億元。國指跌38點，報8,236點；科指跌34點，報4,296點。

科技股個別發展，騰訊（700）升1.03%，報430元；美團（3690）升0.2%，報74.9元；京東（9618）升0.38%，報105.9元；阿里巴巴（9988）跌0.47%，報106.4元；百度（9888）跌0.28%，報88.9元；小米（1810）升1.24%，報26.24元；快手（1024）跌1.14%，報31.3元；網易（9999）跌0.87%，報181.5元。